İstinaf, Beylikdüzü'nde alabora olan teknenin sahibine verilen cezayı yasaya uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Beylikdüzü'nde 29 Aralık 2016'da Ambarlı Limanı açıklarında alabora olan teknedeki İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin tekne sahibi Yılmaz Badur'a yerel mahkeme tarafından verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezasına yönelik yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.
Ceza Dairesi'nin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi.
Sanık hakkında verilen cezanın kanuni bağlamda uygulandığı kanaatine varan ceza dairesi kararında, istinaf başvurusunda bulunan tarafların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediğini kaydetti.
Bu nedenle tarafların istinaf başvurularının esastan reddine karar veren daire, sanık Yılmaz Badur hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.
- Davanın geçmişi
Beylizdüzü'nde 29 Aralık 2016'da Ambarlı Limanı açıklarında bir teknenin suya gömülmesi üzerine teknede bulunan İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman hayatını kaybetmiş, tekne sahibi olduğu belirtilen sanık Yılmaz Badur ise kurtulmuştu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Karaman ve Bostancı'nın tekne sahibi olduğu belirtilen Yılmaz Badur'un yanında çalıştıkları, olay günü de birlikte avlanmak için tekne ile açıldıkları ve gerekli tedbirler alınmadığı için kazanın meydana geldiği anlatılmıştı.
İddianamede, Yılmaz Badur hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Haziran 2019'da verdiği kararında sanık Yılmaz Badur'u 3 yıl 4 hapis cezasına çarptırmıştı.
Tarafların mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesine gönderilmişti.
,Ali Cevahir Aktürk
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