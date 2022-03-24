İstinaf anneye hakareti affetmedi!

Ankara İstinaf 6. Ceza Dairesi’nin kararına konu olay; Beyşehir’de yaşandı. Sanık Ö.A., iki polis memuruna annelerini de hedef alacak şekilde; “…sizi yaşatmayacağım, benim çıkmamı dört gözle bekleyin” dedi.
POLİSLERE HARAKET ETTİ
Habertürk Ankara'nın haberine göre, polis memurlarının şikayeti üzerine sanık hakkında “hakaret ve tehdit” suçlarından dava açıldı.
Dava Beyşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme; sanığın suçunun sabit olduğuna karar vererek, her iki suçundan da mahkumiyetine karar verdi. Sanık bu kararı istinafa taşıdı. Dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin (İstinaf) gündemine geldi.
İSTİNAF ÖNCE BOZDU
Dosyayı görüşen istinaf, 23 Kasım 2017’de sanığın suçunun bir bütün halinde “tehdit” suçunu oluşturduğuna hükmetti. Hakaret suçundan verilen mahkumiyet kararı bu gerekçe ile bozularak, sanığın bu suç yönünden beratına karar verildi. Tehdit suçundan verilen mahkumiyet ise suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle bozuldu.
TEHDİTTEN MAHKUM OLDU
Bozma kararı sonrası yargılama yenilendi. Taraflar uzlaşmayınca mahkeme yeniden hüküm tesis etti. Beyşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi, istinafın bozma kararı doğrultusunda sanığın “tehdit” suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Sanık bu kararı da İstinaf’a taşıdı.
İSTİNAF: BİR BÜTÜN HALİNDE HAKARET SUÇU
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi sanığın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.
Böylece sanığa “tehdit” suçundan verilen mahkumiyet kararı onaylanmış oldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin kararında şu tespitlere yer verildi:
"Vicdani kanının oluştuğu, duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; sanığın polis memuru katılanlara hitaben söylediği, '...sizi yaşatmayacağım, benim çıkmamı dört gözle bekleyin' sözlerinin hayata ve cinsel dokunulmazlığa yönelik olması nedeniyle bir bütün halinde TCK’nın 106/1-1., cümlesi kapsamındaki tehdit suçunu oluşturduğu, cezayı artırıcı veya azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesinin dosyaya uygun olarak, tekdir edildiği anlaşılmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde isabetsizlik bulunmadığından sanık ve müdafinin istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, CMK’nın 280 maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine..."
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