101 yaşında

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İstiklâl Marşı'nın kabulü her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle kutlanıyor. İstiklâl Marşı'nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy ile bestecisi Osman Zeki Üngör, İstiklâl Marşı'nın kabulünün 101'inci yılında çeşitli etkinliklerle anılacak.