İstiklâl Marşı film oluyor

İstiklâl Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihindeki kabulünün 100'üncü yıldönümü 'Akif' adlı sinema filmiyle kutlanacak. Mehmet Akif Ersoy'un marşı yazma sürecinin hikâye edinileceği filmde milli şairi, Yavuz Bingöl canlandıracak

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Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilen İstiklâl Marşı'nın yazılma ve kabul edilme süreci, Tarçın Film tarafından 'Akif' adlı sinema filmiyle beyazperdeye aktarılacak.

'İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı yıl dönümünde gösterime girecek olan filmde başrolleri Yavuz Bingöl, Mine Çayıroğlu, Murat Han, Hazım Körmükçü, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı paylaşacak.

Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da çekilecek olan 'Akif'i Sadullah Şentürk yönetecek. Genel yönetmenliğini Ömer Uğur'un üstleneceği filmin müziklerini ise Kıraç yapacak.

KİM KİMDİR?

Yavuz Bingöl... Mehmet Akif Ersoy

Murat Han... Ali Şükrü

Hazım Körmükçü... Eşref Edip

Mine Çayıroğlu... İsmet Hanım

Erkan Bektaş... Kuşçubaşı Eşref

Ruhi Sarı... Mustafa Sagir