İstiklâl Caddesi bayrak denizi

Bugün, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 4 gün süren Büyük Taarruz'un ardından gelen Büyük Zafer'in yıl dönümü...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Zafer için, "Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi de Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile donatıldı. Bin 400 metre uzunluğunda olan caddeye çift taraflı olarak Türk bayrakları asıldı.