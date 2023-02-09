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İstiklal Spor'a üçüncü acı haber... Futbolcu Saruhan Bolat hayatını kaybetti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiği öğrenildi. İstiklal Spor'da daha önce futbolcular Taner Kahriman ve Hakan Doğan da enkaz altında kalarak vefat etmişti.

Giriş: 09.02.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
İstiklal Spor'a üçüncü acı haber... Futbolcu Saruhan Bolat hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem, spor camiasında da can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'da forma giyen Saruhan Bolat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Giresunspor Kulübü, kendi altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

İSTİKLAL SPOR'UN 3'ÜNCÜ KAYBI

Kahramanmaraş İstiklal Spor'da daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan da enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Saruhan Bolat'ın da vefat etmesiyle kulüpteki can kaybı sayısı 3'e ulaştı.

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