Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem, spor camiasında da can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'da forma giyen Saruhan Bolat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş İstiklal Spor'da daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan da enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Saruhan Bolat'ın da vefat etmesiyle kulüpteki can kaybı sayısı 3'e ulaştı.

Giresunspor Kulübü, kendi altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.