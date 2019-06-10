İstiklal Sergisi'ne rekor ziyaretçi

Verilen mücadele İstiklal sergilerinde; “On Yıllık Savaş”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” olmak üzere 6 bölümde anlatılıyor. İstanbul Eminönü ve Ankara Ulus’ta açılan İstiklal sergileri yıl sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.