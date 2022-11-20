DHA

İstanbul'da, İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ın ülkeye girmesine yardım eden iki kişi daha tutuklandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım Pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 17 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Albashır'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesine yardım eden iki şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli "kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan toplam şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.