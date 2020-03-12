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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - ŞIRNAK



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Okulun tabelasından görüntü- Vali Ali Hamza Pehlivan'ın okula gelmesi- Saygı duruşu ev İstiklal Marşı- Vali Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması- Şiir ve oratoryo gösterisi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümüŞIRNAK (AA)-Şırnak’ta "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolaysıyla program düzenlendi.Şehri Nuh İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın ülke tarihinin bir özeti olduğunu söyledi.İstiklal Marşı'nın her dize ve kıtasının ayrı bir değer ve anlam taşıdığını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:"İstiklal Marşı, milletimizin milli şuurunu, düsturunu, duruşunu temsil eder. Her okuduğumuzda tarihe adeta bir yolculuk yaparız. Gövdesi sağlam olan bu millet, coğrafyasında ve dünya üzerinde dimdik yürümeye devam edecektir. İşte gücümüz inançlarımızda, köklerimizde, tarihimizde, İstiklal Marşı'ndadır. İstiklal Marşı'nı okuyarak şanlı bayrağımızın gölgesinde bu milletimizle devletimiz var olmaya, ilelebet payidar kalmaya devam edecektir."Programda öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okudu, oratoryo gösterisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.Programa, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilican, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.