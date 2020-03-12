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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - MARDİN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kuran'ı kerim okunması- Öğrencilerin gösterileri- Tarih öğretmeni Cafer Açar'ın konuşması

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü- Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de törenler düzenlendi- Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu:"Gelecek her gün bu büyük devlet ve millete güç ve güven katacaktır. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı'nı yazdırmayı nasip etmesin" Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Veysel Ertekin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Programda, Mardin Sosyal Bilimler Lisesinde görevli tarih öğretmeni Cafer Açar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği program, Mardin Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Hakkın Sesi Mehmet Akif" temalı tiyatro oyunuyla sona erdi.Törene, Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.