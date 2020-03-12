AA

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - HAKKARİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Salondan görüntü- İstiklal Marşının okunması- Tiyatro oyunu- Vali İdris Akbıyık'ın konuşması

HAKKARİ - Hakkari’de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali İdris Akbıyık, İstikal Marş’nın 200 yıldır destansı mücadelenin mısralara, kıtalara ve şiire dönüşmüş hali olduğunu söyledi.Akbıyık, ‘’Gerçekten 4 milyon metrekarelik topraklara hüküm eden, at koşturan atalarımızın son yurdu son vatanı olan Anadolu'dan atılmak istenmesi üzerine büyük önder Atatürk liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı milletimizin varlığıyla yokluğu, kadını ile erkeği ve Edirne'den Hakkari'ye bütün milletin 7 düvele karşı vermiş olduğu mücadeleyi anlatıldığı bir şiir. Ben tekrar 99. Yıl Dönümünün hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy'u minnete anıyoruz.’’Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı’nın yazılışı tiyatro oyunu ile canlandırıldı.Program dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.Programa Vali Yardımcısı Mustafa Duruk,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk,Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar,İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdülkadir Ungan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Kurum amirleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.