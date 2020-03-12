12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - DİYARBAKIR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İstiklal Marşı okunması- Öğrencilerin şiir okuması- Sinevizyon gösterimi- Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması- Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin koro tarafından seslendirilmesi
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü- Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de törenler düzenlendi- Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu:"Gelecek her gün bu büyük devlet ve millete güç ve güven katacaktır. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı'nı yazdırmayı nasip etmesin" Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.Diyarbakır'da, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bugüne kadar bölgesinde ve küresel ölçekte iddiasını ortaya koyan bir ülke olduğunu söyledi.Türkiye'nin kalkınma, sanayileşme ve gelişimiyle örnek alınacak bir dönüşümü gerçekleştirdiğini, aynı zamanda insani değerleri de taşıyan, bunu temsil eden ve ahlakla bütünleştiren belki de dünyanın yegane ülkesi olduğunu ifade eden Güzeloğlu, "Türkiye bugün topraklarında 5 milyona yakın savaştan, acıdan, yokluktan kaçan insana, evsize, vatansıza, sahipsize sahip olan bir ülkedir. Türkiye, bu yüksek ahlakla haksızlık karşısında duran ve bunu ahlaki bir duruşla, kararlılıkla sergileyen bir ülkedir." dedi.Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar payidar kalacağını ifade ederek, "Gelecek her gün bu büyük devlet ve millete güç ve güven katacaktır. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı'nı yazdırmayı nasip etmesin." diye konuştu.Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin koro tarafından seslendirildiği programda, anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının ezbere okuması da büyük beğeni topladı.Etkinliğe, kamu kurumlarının temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.- BingölBingöl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Etkinlikte şiirler seslendirildi, öğrenciler tarafından yazılan ve yarışmada dereceye giren kompozisyonlar okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.Bingöl İMKB Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Asım'ın Nesli" oyunun sahnelendiği programda, İstiklal Marşı ve şiir okuma ile kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Programa, Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.- MardinMardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Veysel Ertekin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Programda, Mardin Sosyal Bilimler Lisesinde görevli tarih öğretmeni Cafer Açar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği program, Mardin Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Hakkın Sesi Mehmet Akif" temalı tiyatro oyunuyla sona erdi.Törene, Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
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