12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - BİTLİS
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Sergi alanının gezilmesi- Tören salonundan görüntü- İstiklal Marşı'nın okunması- Slayt gösterisi- Öğrencilerin sunumları- Salonda dinleyicilerden görüntü- İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın konuşması
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GünüBİTLİS (AA) - Bitlis'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.Kültür merkezi konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, programda yaptığı konuşmada, tarih sahnesinde hep var olan bir milletin çocukları olduklarını söyledi.Korkmaz, "Kurtuluş savaşında bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü temsil edecek, gelecek nesillere adeta satır satır anlatacak bir marş yazıldı. Bugün ülkemizde 4 milyon Suriyeli kardeşimiz bize vatansızlığın ne olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Bir insanın vatanı olmadı mı haysiyeti, şerefi, hassasiyeti, malı ve mevkisi olmuyor. Bunların hepsi vatana bağlıdır. Allah, kimseyi vatansız bırakmasın." diye konuştu.Konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu İstiklal Marşı oratoryosu sahneledi.Daha sonra 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsımında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, resim sergisini gezdi.Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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