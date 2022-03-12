İstiklal Şairi olarak adlandırılan Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve bestesini Osman Zeki Üngör'ün yaptığı İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimiz yad edilecek. Peki, Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi, kaçıncı yılı? İşte, İstiklal Marşı sözleri 10 kıta...