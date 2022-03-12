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İstiklal Marşı kabulü ile ilgili en güzel, anlamlı sözler ve mesajlar! 12 Mart İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları!

12 Mart İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları!

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'mızın bu yıl 101 yıl dönümü kutlanıyor. Her yıl 12 Mart tarihinde kutlanan Milli Marşımız'ın kabulünün 101.yılının gelmesiyle birlikte İstiklal Marşı kabulü ile ilgili en güzel sözler ve mesajlar araştırılıyor. İşte, İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları!

12.03.2022 - 11:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstiklal Marşı kabülü sözleri ve mesajları araştırılmaya başlandı. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen İstiklal Marşı'mızın kabulünün üzerinden 101 yıl geçti. Her yıl 12 Mart tarihinde kutlanan Milli marşımızın kabülünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimiz yad edilecek. İşte, 12 Mart İstiklal Marşı kabulü ile ilgili en güzel sözler ve mesajlar!

  • 12 MART İSTİKLAL MARŞI KABULÜ İLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER VE MESAJLAR

    AIIah bu miIIete bir daha İstikIaI Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Eroy

    Türk gençliği, unutma! İstiklal Marşı korkma diye başlar!

  • Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

    Ya İstiklal ya ölüm diyerek Kurtuluş Savaşı destanı yazan ve bu toprağı vatan yapan yiğitlerin kurduğu bu cennet ülkenin milli marşı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümü kutlu olsun.

  • Türk Milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

    Mehmet Akif Ersoy, yürekleri çelikleştiren İstiklal-l Marşı’nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur.

    Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy

  • İstiklal Marşı benim değil Türk Milleti'nin eseridir. Mehmet Akif Ersoy

    Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Akif Ersoy

    Türk milleti tarihe damgasını İstikIâI Harbi iIe vurdu. İstikIâI Harbi İstikIâI Marşı'nın temin ettiği mantık ve iradeyIe kazanıIdı. İsmet Özel

    Akif'in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış oImasındadır. Onun içindir ki İstikIaI Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazıIamayan aIev gibi bir şiirdir. Peyami Safa

     

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