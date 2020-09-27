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İstiklal Caddesi'nde bu akşam adım atacak yer kalmadı

Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği günlerde İstiklal Caddesi'ne akın eden vatandaşlar nedeniyle adım atacak yer kalmadı

27.09.2020 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
İstiklal Caddesi yine tıklım tıklım!
DHA

İstanbul'da havanın iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar haftanın son gününde kendilerini dışarı attı. Kimi vatandaşlar park ve bahçelere giderek aileleriyle piknik yaparken kimi vatandaşlar ise şehrin işlek caddelerine akın etti.

DHA'nın haberine göre, koronavirüsle mücadelenin devam ettiği günlerde yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar kalabalık yerlerde bulunmayı sürdürüyor. Vatandaşlar, İstanbul'un en hareketli caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Kalabalık nedeniyle adım atılacak yerin kalmadığı İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntüler endişe uyandırdı. Maske kuralına çoğunlukla uyan vatandaşların mesafe kuralını ise unuttuğu görüldü.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurallardan taviz verirseniz, hasta sayımızın artması ve yeni kayıplarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Filyasyon ekipleri her vakada temaslılara ulaşıp, pozitif kişilerin tespitini sağlasa bile, siz bu savaşta kararlı olmadıkça istenilen sonucu alamayız. Tedbirde kararlı olun" ifadelerini kullandı.

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