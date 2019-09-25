25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Halit Ayar, arkadaşları ile Beyoğlu'nda metro önünde beklerken para isteyen iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Cinayeti protesto eden grup sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Almanya'da yüksek lisans yapmayı planlayan ve Enka Spor Kulübü'ne bağlı bir yüzücü olan Halit Ayar için İTÜ'ye bir de fidan dikildi. Fidan dikiminden sonra konuşma yapan aile ve arkadaşları duygusal dakikaların yaşanmasına neden oldu.
SUÇLULAR CEZASIZ KALMAMALI
Yürüyüş öncesi kısa bir konuşma yapan anne Hanife Ayar, "Adaletten düzgün kararlar vermelerini bekliyoruz. Birden fazla suçu olan insanların iyi halden yararlanarak dışarı çıkıp, insanların canını almasına nasıl göz yumarlar. Çok üzgünüm başkalarına zarar gelmesin, benim oğlum hem bir son hem de bir şeylerin değişmesi için başlangıç olsun. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum en başından beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi. Konuşma yaparak abisiyle anılarını anlattığı mektubu okuyan Melike Ayar da dinleyenleri ağlattı.
Gözyaşları içerisinde yazdığı mektubu okuyan Ayar, “Hepimiz için ülkemiz için acı bir kayıp olduğunu biliyoruz. Bundan sonra umarım böyle şeyler olmaz. Engel olabiliriz. Seni düşündüğümüzde en küçük bir kötülüğün aklımıza gelmiyor. Seni ne zaman düşünsek yüzümüz gülüyor. Beraber kurduğumuz hayalleri içimde seni taşıyarak ben gerçekleştireceğim. Sen rahat uyu. İyi ki benim abimdin. Seni çok seviyoruz” dedi. Halit Uyar’ın arkadaşları ise arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirttiler.
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