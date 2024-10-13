İstiklal Caddesi'nde kavga
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Saniyeler içerisinde olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.
Giriş: 13.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 13.10.2024 - 09:45
- 1
İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
- 2
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
- 3
Saniyeler içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.
-
- 4
Polisin kısa süredeki müdahalesiyle kavga son buldu.
- 5
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ