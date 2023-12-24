İstiklal Caddesi'nde gaz kaçağı paniği yaşandı. İGDAŞ ekipleri gaz kaçağının nedenini araştırırken polis ekipleri caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi.

POLİS VE İGDAS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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