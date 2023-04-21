İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın paniği

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre, asansör boşluğundaki atıkların yanmasıyla başlayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Otelin tadilatta olması nedeniyle boş olduğu ve işçilerin kaldığı belirlendi. İtfaiye ekipleri inşaatta çalışan ve mahsur kalan 4 işçiyi merdivenle kurtararak aşağıya indirdi.