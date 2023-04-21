Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın

İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

İstanbul'da, İstiklal Caddesi'ndeki 6 katlı bir otelde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Boş olan otelde tadilat amaçlı kalan 4 işçi dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı

Giriş: 21.04.2023 - 02:16 | Güncelleme: ABONE OL
İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın
İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın paniği
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir otelde, gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre, asansör boşluğundaki atıkların yanmasıyla başlayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

4 İŞÇİ KURTARILDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Otelin tadilatta olması nedeniyle boş olduğu ve işçilerin kaldığı belirlendi. İtfaiye ekipleri inşaatta çalışan ve mahsur kalan 4 işçiyi merdivenle kurtararak aşağıya indirdi.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Dumandan etkilenen işçiler ambulanslarda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Halkın yararına verilen taahhütleri yerine getiririz"
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.