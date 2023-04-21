İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın paniği

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir otelde, gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre, asansör boşluğundaki atıkların yanmasıyla başlayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
4 İŞÇİ KURTARILDI
Otelin tadilatta olması nedeniyle boş olduğu ve işçilerin kaldığı belirlendi. İtfaiye ekipleri inşaatta çalışan ve mahsur kalan 4 işçiyi merdivenle kurtararak aşağıya indirdi.
YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Dumandan etkilenen işçiler ambulanslarda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.