İstiklal bombacısı, 2 kez Taksim'e gitmiş

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in emniyette verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Albashır, polise verdiği ifadede örgütle nasıl tanıştığından eylem günü yaşananlara kadar bütün detayları anlattı. Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı. Bana 400 lira ve 2 telefon verilerek İdlib’e gönderildim. Burada Bilal H.’ye teslim edildim.” dedi.

Beyoğlu Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen Ahlam Albashır tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı.

"HACI SANA ÖZEL BİR GÖREV VERECEK" DEDİ

Albashır , Hasan kod adlı terör örgütü mensubu bir kişinin kendisine “Hacı sana özel bir görev verecek” dediği belirterek “İdlib’te insan kaçakçıları aracılığı ile 27 Temmuz günü İdlib üzerinden Hatay’a geçtik. Hatay’da kalmadık. Hatay’dan özel bir araçla İstanbul’a geldik. Daha sonra Bilal’e bir konum geldi. Arap olmadığını bildiğim birinin evine gittik”

2 KEZ TAKSİM’E GİTMİŞ

Albashır verdiği ifadesinde İstanbul’a geldikten sonra 2 kez Taksim’e gidip gezdiğini söyledi. Albashır ifadesinde “Son bir ay içinde 2 kez Taksim’e gittim. Olay günü ise Yasin Al K.’nın arabasıyla Bilal H. İle Taksim’e gittim. Taksim’e geldiğimizde Bilal bana çantayı verdi. Bilal bana beyaz poşet ve kahverengi çantayı verdi” dedi.

"HACI BIRAK ÇANTAYI AYRIL" DEDİ

Tüm talimatları Hacı kod adlı kişiden aldığını söyleyen Albashır, Taksim’e geldiğinde biraz dolaştıktan sonra oturduğunu belirterek, “Sonra 40 dakika kadar orada oturdum. Bu süreçte bana bir video geldi. Korkuya kapıldım. Hemen çantaların yanına gittim. Ardından Hacı beni aradı. Çantaları bırak oradan ayrıl” dedi. Çantayı bıraktım Taksim’e doğru hızla uzaklaştım. Bu sırada patlama oldu.” Ancak polisin görüntülerde yaptığı incelemede Albashır’ın banka oturduktan sonra hiç kalmadığını tespit etti.