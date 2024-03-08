İstikbal SNX Türkiye ve Erciyes KışFest başladı

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Türkiye’de ilk kez yapılan Snowcross Dünya Şampiyonası’nın 2024 sezonu Türkiye’nin en büyük kış sporları merkezi Erciyes’te başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek İstikbal SNX TÜRKİYE’nin yanı sıra Erciyes KışFest de açıldı.

SNX TÜRKİYE Açılış Seremonisi’nde konuşan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Erciyes çok büyük özellikleri barındıran bir bölge. Belediye başkanlarımızın yaptığı yatırım ve gerçekleştirdiği projelerle çok daha önemli hale geldi. Kayseri için ayrı bir iftihar kaynağı. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasıyla çok daha önem kazanacak. Hem ülkemiz için hem dünya için yeni merkez olacak. Bu yarışmalar insanları birleştiren, kardeşliği, barışı, huzuru sağlıyor. Bu yönüyle bizim için ayrı bir önemi var.” şeklinde konuştu.

REKLAM KAYSERİ MARKASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahit Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi’nin Kayseri’ye kazandırarak binlerce fayda sağlandığını belirterek, konuşmasını “Kayseri markasının Erciyes ile beraber tüm dünyada tanınmasına ve bilinmesine ve 82 ülkede önemli televizyon ve spor kanalları tarafından verilecek. Böylece Kayseri markasının daha çok bilinmesine neden olacak bu organizasyondan dolayı mutluyuz” diyerek tamamladı. SNX TÜRKİYE KAYSERİ İÇİN YENİ BİR MİLAT Erciyes için büyük bir gün olduğunun altını çizen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Kayserimiz birçok uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmıştı. SNX Türkiye ile başka bir boyuta adım atıp buradan hızla devam edeceğiz.” dedi.

BÜYÜKKILIÇ: ERCİYES’TE DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUM Yurtiçi ve yurtdışından gelen herkese hoş geldiniz diyerek konuşmasına başlayan Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şöyle konuştu: “Kayserimizi şehrimizi sadece burada yaşayanlar değil, sporuyla, kültürüyle, turizmiyle, gastronomisiyle ve en önemlisi kreatif – inovatif insanıyla, yatırımcısıyla paylaşmak için önemli bir etkinlik. Bembeyaz gelinliğe bürünen Erciyesimizde daha çok zaman geçirmeye davet ediyorum.”

REKLAM ERCİYES SNX’İN AYRILMAZ PARÇASI OLACAK Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Snowcross Temsilcisi Isa Ismaeel Alawadhi, SNX sezonunu Kayseri’de açmaktan çok mutlu olduklarını ve her yıl Erciyes’i yarışmanın ayrılmaz parçası olarak görmeyi istediklerini söyleyerek, tüm yarışmacılara başarı diledi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, SNX Türkiye’nin her aşamasında Kayseri’nin valisinden belediye başkanına, milletvekillerinden tüm yetkililerine kadar büyük emekleri olduğuna işaret ederek şöyle dedi: “Dünyanın hemen her yerinde canlı yayınlanacak İstikbal SNX Türkiye ile Erciyes’i 3 milyarın üzerinde insan tanımış olacak. Her yıl yapıldıkça Kayseri ismi dünyanın gündeminden düşmeyecek.” 9 ülkeden kar motosikletinin dünyadaki en önemli yarışmacılarının tanıtıldığı açılış programının ardından, Asude Emre’nin konseriyle Erciyes KışFest devam ediyor.