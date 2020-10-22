İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Elvan, teklifin görüşmelerine başlamadan önce komisyon üyelerinden CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'na söz verdi.
Kuşoğlu, usul üzerine söz alarak teklifle ilgili etki analizi yapılmadığını, bir etki analizi getirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Merkez Bankası, Sayıştay ve Türkiye Varlık Fonunun, komisyonu bilgilendirmesi gerektiğini, bütçe görüşmelerinden önce soru sorma ihtiyacı bulunduğunu belirten Kuşoğlu, "Milli iradeyi dikkate almamak çok büyük bir yanlışlıktır." dedi.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, çalışmaların "yangından mal kaçırır gibi" hızlı bir şekilde yürütüldüğünü savunarak "Sağlıklı argümanlar ortaya koyabilmemiz için zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifte bir çok düzenleme bulunduğunu, bunların nasıl bir fayda sağladığına yönelik bir çalışmanın ise olmadığını ileri sürdü. Usta, teklifin gerekçelerinin yetersiz olduğunu da savunarak "Neyi gizlemeye çalışıyoruz? Niye gerekçeleri yetersiz yazıyoruz?" diye sordu.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise komisyondaki milletvekillerinin, özellikle kendi yaptığı konuşmayı, izin almaksızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlamamasını istedi.
Komisyon Başkanı Elvan, etki analiziyle ilgili görüştüğü teklif sahibi milletvekillerinin, gerekli hazırlıkları yaptığını, komisyondaki açıklamalarında bunlara yer vereceklerini düşündüğünü söyledi. Elvan, "Bu konuda kapsamlı bir açıklama kanun teklifini hazırlayan milletvekillerimizden bekliyoruz." dedi
Kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulur sunulmaz görüşüldüğü eleştirilerine de yanıt veren Elvan, teklifin 6 gün önce komisyon üyesi milletvekillerine aktarıldığını bildirdi. Elvan, bu sürede gereken değerlendirmelerin yapıldığını düşündüğünü ancak bütçe görüşmeleri nedeniyle kanun teklifi geldikten sonra parti sözcüleriyle görüşme imkanı olmadığını kaydetti.
Bütçe görüşmeleriyle ilgili de gereken hassasiyeti gösterdiklerini dile getiren Elvan, bütçe görüşmelerinin sunuşunu aldıktan sonra yaklaşık bir haftalık süre verdiklerini belirtti.
Elvan, milletvekillerinin kendi yaptıkları açıklamaları canlı yayınlayabileceklerini ancak başkanlık divanının bilgisi dışında mobil cihazlarla yayın yapma yetkisi bulunmadığını söyledi.
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