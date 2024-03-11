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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İşsizlik Verileri Değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        "İstihdam oranı en yüksek seviyeye ulaştı"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz işsizlik verilerinin OVP beklentilerinden daha iyi bir performans gösterdiğini belirterek "İstihdam oranımız da yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 13:35 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:35
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        "İstihdam oranı en yüksek seviyeye ulaştı"
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cak ayı işdücü istatistiklerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Yılmaz X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; Ocak ayı işsizlik verileri, Aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir.

        İstihdam oranımız da yüzde 49’luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz."

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