İstihdam öncelikli eğitim alıyorlar

Adana'da Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde otomotiv sektörünün önde gelen firmaları tarafından oluşturulan laboratuvarlarda eğitim gören gençler, mezuniyetlerinde bu firmaların istihdamında öncelik hakkı kazanıyor.

Adana'da 1958 yılında kurulan lisede 2006'dan itibaren TEMSA, Mercedes Benz, Fiat ve Toyota tarafından eğitim laboratuvarları kuruldu. Okul mevcudunun yaklaşık yarısı olan 100 öğrenci, 9'uncu sınıftan 10'uncu sınıfa geçerken bu firma görevlilerinin de katıldığı mülakat sınavlarında seçilerek laboratuvarlarda eğitim görüyor. Laboratuvarlara seçilemeyen öğrenciler, yine okul bünyesindeki atölyelerde eğitimine devam ediyor.

Laboratuvarlara aralarında otomobil, midibüs ve kamyon gibi eğitimde kullanılmak üzere malzeme ve ekipman desteği veren firmalar, normal müfredatın yanı sıra kendi görevlilerini de yönlendirerek, öğrencilere kurumsal eğitim veriyor.

Firma görevlileri tarafından teorik ve pratik eğitim süreçlerinde gözlenen öğrencilerden başarılı olanlar, bu firmalarda staj yapma imkanı buluyor, mezuniyet sonrası firmalar kendi istihdamlarında bu öğrencilere öncelik tanıyor. Öğrenciler, ayrıca bu firmalardan aldıkları sertifikalarla kendi iş yerlerini açabilme yeterliliğine kavuşuyor.

Okul Müdürü Saffet Alptekin, okulun 1958 yılında İncirlik üssünde araçların servis bakımlarının yapılması için kurulduğunu belirtti.

Lise 9'dan 10'a geçerken öğrencilerin, sektör temsilcilerinin katıldığı komisyonla seçildiğini ifade eden Alptekin, "Mezun olan öğrencilerimizin ilgili işletmelerde otomotiv sektöründe öncelikli işe alımları yapılmaktadır. Okulumuz mezunlarının, Adana ölçeğinde meslek lisesi alanlarında işe yerleşme oranı üçüncü sıradadır." dedi.

Okuldan 1992 yılında mezun olan TEMSA İnsan Kaynakları Uzmanı Bülent Köprülü ise 2008 yılında kurdukları laboratuvarla istihdam gücü sağladıklarını belirtti.

Firmalarının kalifiye elemanlarını daha mezun olmadan yetiştirmek istediklerini ifade eden Köprülü, "Burada istihdam gücümüzü sağlıyoruz. Öğrencileri ilgili sınıfta seçiyoruz, 10. ve 11. sınıflarda teknik eğitimler veriyoruz. TEMSA'yı, Sabancı Holding'i anlatıyoruz. 12. sınıfta staja alıyoruz, mezuniyet sonrası da bu arkadaşlarımıza işe alımda öncelik sağlıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere mesleki eğitimin yanı sıra iş güvenliği, çevre ve ürün eğitimi verdiklerini, öğrenciyi kendi firmalarına hazırladıkların anlatan Köprülü, Adana'daki tesislerinin üretim kısmında çalışanların üçte birinin bu okulun mezunu olduğuna dikkat çekti.

"EMEKLİ OLURSAM KENDİME GARAJ YAPACAĞIM"

TEMSA laboratuvarında eğitim gören Muhammet Ali Demir, motor söküp takmayı ilham verici bulduğunu söyledi.

Demir, "Mezun olduktan sonra firmaya girmek istiyorum. Orada kariyer yapmayı düşünüyorum. Emekli olursam kendime garaj yapacağım. Aletlerim olacak, orada bir arabayla ilgileneceğim." dedi.

Mercedes-Benz Adana Şubesi Genel Müdürü Süleyman Emen de geleceğin teknisyenlerini yetiştirmek adına okulda 3 yıl önce çok eski bir laboratuvarı yenilediklerini, laboratuvara teknik malzeme temin ettiklerini belirtti.

Özellikle mavi yaka teknisyen ve teknikerlerin gelecekte iş piyasasına daha sağlam ve donanımlı gelmelerini, iş hayatında karşılaşacakları konularla daha önce muhatap olmalarını istediklerini anlatan Emen, şunları söyledi:

"Lise 3 ve 4. sınıfta öğrencilerimizin 9 ay süren stajları oluyor. Bu süre içinde bizzat iş yerimizde iş tanımlarına uygun servis bakım işlemleri yapıyorlar. Mezun olunca gelecek vadedenlerin özgeçmişleri kurumsal havuzda muhafaza ediliyor, ülke geneli Mercedes Benz bayilerinin bilgisine sunuluyor. Arkadaşlarımız buralarda istihdam edilme şansı yakalıyor. Arkadaşlarımız ayrıca bizden mezun olduklarında Mercedes Benz bakım teknisyeni unvanını hak etmiş oluyor. Bu, sektör için değerli bir evraktır."

Emen, bu işi meslek olarak yapmak isteyenlerle yürümek istediklerini ve o yönde eğitimlere katkı sağladıklarını kaydetti.

"KOLUNDA ALTIN BİLEZİK"

Toyota eğitmenlerinden ustabaşı Ramazan Sert de firma olarak Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerindeki firmalarına kalifiye eleman yetiştirmek için okulda laboratuvar kurduklarını belirtti.

Motor meslek eğitimiyle gençlerin iş hayatına erkenden atılabileceğini ifade eden Sert, "Buradan çıkan bir öğrenci dükkan açabilir, kolunda altın bilezik, meslek sahibi olur." dedi.

Laboratuvarda eğitim gören Recep Can Çimen de motosiklet tamircisi babasının yönlendirmesiyle okula geldiğini söyledi.

Çimen, "Mezun olduğum zaman ya firmada çalışacağım ya da babamın yanında çalışacağım. Burayı bitirdiğimizde sertifika da alıyoruz. İstersek kendimize iş yeri de açabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Yusuf Güçlü de motor tamircisi abisinin yanında çıraklık yaptığını, abisinin hayata erken atılmasını istediği için kendisini bu okula gönderdiğini belirtti.

Güçlü, "Burayı bitirip bir dükkan açmak, kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum." dedi.