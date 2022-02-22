İstihdam endeksi yıllık yüzde 8.4 arttı

AA

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 6,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 9,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın ekim-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 11,7 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 9, inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi, geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 42,3, inşaat sektöründe yüzde 39,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 50,6 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 1,6 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 artış görüldü.

ÇALIŞAN SAAT VE BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSLERİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,8, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1,1 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi, 2021'nin 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,6, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,4 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021'in 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 32,5, inşaat sektöründe yüzde 30,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 32,3 artış görüldü.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021'in 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 30,5, inşaat sektöründe yüzde 29,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,6 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 39,6 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 45,6, inşaat sektöründe yüzde 34,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,3 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,9 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021'in 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endekste, sanayi sektöründe yüzde 7,7, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 artış görüldü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021'in 4. çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 6 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 8,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,5 arttı.