İstihdam endeksi ilk çeyrekte yüzde 2,8 arttı

İHA

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9,5 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 4,0 arttı.

ÇALIŞAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 2.3 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe yüzde 11,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 azaldı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 16.3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,9, inşaat sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,7 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0.8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı.

ÇALILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1.9 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 2,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 azaldı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 4.0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,3 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 18.1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 18,6, inşaat sektöründe yüzde 15,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 19.0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 20,0, inşaat sektöründe yüzde 16,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 13.3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe yüzde 12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,0 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 5.7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,5, inşaat sektöründe yüzde 5,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 6.0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,0 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 4.3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,9, inşaat sektöründe yüzde 3,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,3 arttı.