12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İBB'ye bağlı kuruluşlardan İETT'nin Genel Müdürlüğüne Hamdi Alper Kolukısa atandı.
İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen Meclis toplantısında Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı atamalar hakkında bilgi verildi. Şimdiye kadar yapılan tüm kuruluş ve iştiraklere kimlerin atandığı aktarılırken, İETT'ye de yeni genel müdür atandığı belirtildi. İmamoğlu'nun yönetim kadrosunda değiştirmediği ancak daha sonra istifa eden Ahmet Bağış'ın yerine Hamdi Alper Kolukısa getirildi.
HAMDİ ALPER KOLUKISA KİMDİR?
Hamdi Alper Kolukısa, 1979 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Kolukısa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı sınavı kazarak 2004 yılında Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesi ile mezun oldu. Jandarma Genel Komutanlığında teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri ile görev yaptı.
Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda Kolukısa, 2014-2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Kolukısa, ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği UKOME ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor. İETT Genel Müdürlüğüne atanan Hamdi Alper Kolukısa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sınavla verilen "Ulaşım Üst Düzey Yönetici" (ÜDY) Belgesi'ne de sahip.
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