İstifa eden AB ticaret komiserinin görevleri devredildi

AA

Von der Leyen, İrlanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı ortaya çıkan AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan'ın istifasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Hogan'ın dün istifasını sunduğunu ve bunu kabul ettiğini belirten Von der Leyen, "Avrupa, salgının yayılmasını yavaşlatmak için mücadele ederken, vatandaşlar fedakarlıklarda bulunurken ve zorlu kısıtlamaları kabul ederken, Komisyon üyelerinin yürürlükteki ulusal veya bölgesel kurallara veya tavsiyelere uyum konusunda özellikle dikkatli olmalarını bekliyorum." diye konuştu.

Von der Leyen, AB anlaşmaları gereği İrlanda hükümetinin komiser adayları sunması gerektiğini anımsatarak, bir kadın ve bir erkek aday teklif edilmesi çağrısında bulundu.

Ticari konulardaki sorumluluğun geçici olarak AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'e devredildiğini vurgulayan Von der Leyen, komiserlerin portföylerine ilişkin nihai kararı daha sonraki aşamada vereceğini söyledi.

- İstifa hakkında

Hogan, geçen hafta ülkesi İrlanda'da bir golf topluluğunun düzenlediği turnuvaya ve ardından 80 kişilik akşam yemeğine katılmıştı.

Ülkede yürürlükte olan salgın tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadan düzenlenen etkinlik kamuoyunda rahatsızlığa neden olmuştu.

"Golfgate" olarak adlandırılan skandal nedeniyle programa katılan İrlanda Tarım Bakanı Dara Calleary'nin de aralarında olduğu pek çok siyasi istifa etmişti.

Yaz tatili için bulunduğu İrlanda'da salgın tedbirlerine uymadığı ortaya çıkan Hogan da dün istifa etmişti.