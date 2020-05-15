İSTİB Başkanı Kopuz: "İşyeri kira düzenlemesi istismar ediliyor"

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, koronavirüs salgını dolayısıyla Türkiye’de alınan tedbirlerle ilgili, "Salgın başladığından beri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem sağlık, hem de ekonomik ve sosyal alanda mücadele veriliyor. Allah’a şükür ki Türkiye salgının her iki cephesinde de başarıyla savaşıyor, ümit verici gelişmeler elde ediyor. Hükümetiniz, salgının ekonomik ve sosyal hayatımıza etkisini azaltmak için, vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerinden, avantajlı kredilere kadar birçok önlemi hayata geçirdi." ifadelerini kullandı.
Bu tedbirlerin her gün yenilendiğini ve geliştirildiğini de belirten Kopuz, tedbirlerden biri olan işyeri kiralarıyla ilgili düzenlemeye değinerek şunları aktardı:
"Bilindiği gibi bu karar, 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 2. Maddesi ile uygulamaya girdi. '1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.' şeklindeki bu yasal düzenleme şu anlama geliyor: İş yeri sahipleri, Mart 2020 ile Haziran 2020 arasındaki döneme ilişkin kiralar ödenmediği için iş yeri kira sözleşmesini feshedemez ve kiracılarını tahliye edemez. Ancak bu düzenlemedeki hükümlerin, kira borcunun ödenmemesi bakımından bir muafiyet sağlamadığı da açık... Yani kiracılar bu madde hükmüne dayanarak kira ödeme yükümlülüğünden kurtulamamışlardır. Bu düzenleme ile ticari hayatın devamının sağlanması için iş yeri kira sözleşmelerinin kiraya veren tarafından feshinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ne yazık ki iyi niyetle yapılmış bu düzenleme, her iki taraftan da bazı kişiler tarafından istismar ediliyor. Kimi kiracılar bunu kiralarını ödememek için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Kimi iş yeri sahipleri ise hiç iş yapmayan kiracılarını kiralarını hemen ödemeleri için sıkıştırıyor. Bu konuda üyelerimizden gelen birçok şikâyet var. İnanıyorum ki, en kısa zamanda konuyla ilgili bir düzenleme yapılacak ve mağduriyetlerin doğması engellenecektir."
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