İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yapay zeka konusunda en önemli sektörün tarım ve gıda olacağını belirterek, "Bu konulara özel bir önem verilmesi gerekiyor. Yapay zeka projelerinde gıdanın payı artmalı." değerlendirmesinde bulundu.
İSTİB açıklamasında görüşlerine yer verilen Kopuz, Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"ne ilişkin değerlendirmesinde, gıdanın önümüzdeki 30 yılda en önemli stratejik ürün haline geleceğini belirterek, "2050 yılına kadar gıda talebinin en az yüzde 50 artması bekleniyor. Öte yandan iklim değişikliği ve toprak kalitesindeki azalma bu arzın ancak ileri teknoloji ile mümkün olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde, yapay zeka kaynaklı küresel ekonomi büyümesinde en büyük payın yüzde 15 ile tüketim ürünleri, konaklama ve gıda hizmetleri alanında olmasının beklendiğini aktaran Kopuz, şunları kaydetti:
"Aynı belgede sektörlerde yapay zekanın benimsenmesinden kaynaklı iş gücü artışının yüzde 41 ile paketli gıdalarda olacağı belirtiliyor. Bu oran diğer tüm sektörlerden fazla. Bunlar çok çarpıcı ve gıdanın gelecekteki önemini net olarak gösteren veriler. Ancak yine aynı belgeden öğreniyoruz ki 2007 ile 2020 yılları arasında yapay zeka alanında TÜBİTAK tarafından özel sektöre sağlanan destekler içinde tarım ve gıdanın payı yüzde 2 ile sınırlı kalmış.
Desteklenen 1.290 yapay zeka projesinin 25 tanesi gıda, tarım ve hayvancılık sektöründen. Bu durum küresel beklentilerin tam tersi ve ancak gıda konusuna özel önem verilerek aşılabilir. Bu nedenle yapay zekanın ve yüksek teknolojinin gıda alanında kullanımı için daha fazla proje geliştirilmesini sağlayacak çözümler üretilmeli. Bunun da en kolay yolu, konuya dikkat çekmek ve gerekirse ek destekler sağlamaktır."
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