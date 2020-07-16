İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

AA

İstanbul Kültür Üniversitesinden yapılan açıklamada, 17 Nisan'da başlayan üç aylık işten çıkarma yasağının 17 Ağustos'a kadar uzatıldığı hatırlatılarak, AK Parti milletvekillerince TBMM'ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağının her defasında en fazla üçer aylık sürelerle Haziran 2021'e kadar uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, teklifin yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı’nın işten çıkarma yasağını, işverenin ücretsiz izin verme yetkisini ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabileceğini belirtti.

Demir, kanun teklifinde ayrıca, normal çalışma sistemine dönen işverenlere prim teşviki sağlanması ve 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerlerinin 1 Temmuz'da yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği personeli çalıştırma yükümlülüğünün de 31 Aralık 2023'e kadar ertelenmesi konularının da yer aldığını ifade etti.

- "Ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi de uzatılabilecek"

Ender Demir, şunları kaydetti:

"Kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işten çıkarmayı her defasında en fazla 3 ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasaklayabilecek. İşten çıkarma yasağıyla birlikte ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi de aynı şekilde Cumhurbaşkanı tarafından 30 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenebilir. Tekliften de anlaşılacağı üzere, fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması bakımından sürenin belirlenmesi hususunda yetki 30 Haziran 2021'e kadar Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Cumhurbaşkanı, ülkenin ekonomik durumu, istihdamının korunması, Kovid-19'un etki ve sonuçları gibi hususları dikkate alarak fesih yasağını ve ücretsiz izin uygulamasını her defasında 3 ayı geçmemek üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Kanun teklifinde olası bazı tereddütleri gidermek amacıyla iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesi veya hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde fesih yasağının uygulanmayacağı hüküm altına alınmış."

- "Normal çalışmaya dönen işverenlere prim teşviki"

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasından yararlanmış olan iş yerlerine ise normal çalışmaya dönülmesi halinde prim desteği sağlanacağını belirten Demir, şu bilgileri verdi:

"Kanun teklifine göre, 1 Temmuz 2020'den önce kısa çalışma veya ücretsiz izin başvurusunda bulunmuş olan özel sektör iş yerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların; iş yerlerindeki kısa çalışmanın veya ücretsiz izin uygulamasının sona ermesi ve normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31 Aralık 2020'yi geçmemek üzere kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında işverene prim desteği sağlanacak. Desteğe konu primler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak."

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020'den itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğunun yasal hale geldiğini aktaran Demir, "Ancak bu kapsamdaki pek çok iş yerinin anılan yükümlüğü sağlama bakımından yetersiz ve hazırlıksız olması ve buna bağlı olarak ciddi idari para cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimalleri nedeniyle; iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu bu iş yerleri bakımından 31 Aralık 2023'e kadar ertelenmesi teklif edilmekte." ifadelerini kullandı.