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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?

Koronavirüs sebebiyle getirilen işten çıkarma yasağı mart ayından beri devam ediyor. Milyonlarca çalışanı kapsayan işten çıkarma yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte resmi gazetede yayımlanan tarih...

02.11.2020 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?

Kasım ayının gelmesi ile birlikte, işten çıkarma yasağı olarak da bilinen fesih kısıtlamasının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Söz konusu düzenlemenin hangi tarihe kadar uzatıldığı, pek çok işçi ve işveren tarafından merak ediliyor. İşte, işten çıkarma yasağı hakkında son gelişmeler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İKİ AY DAHA DEVAM EDECEK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FESİH KISITINA İLİŞKİN DÜZENLEME

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.

Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

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