İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Sorusu vatandaşların gündeminde. Mayıs ayında sona erecek olan yasak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

KOD-29 MAĞDURİYETİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR!

İşten çıkarma yasağı karşısında işverenlerin bir bahane olarak kullandığı KOD29 için SGK'dan yeni bir açıklama geldi. Ahlak ve İyi niyet kurallarına uymadığı için işten çıkartılacak olan işçileri kapsayan KOD29 ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir."