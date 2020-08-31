İşten çıkarıldığı gerekçesiyle iş yerinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı araştırmada, şüpheli Can Z.'nin işten çıkarıldığı gerekçesiyle iş yerine ait aracın camını kırıp kolonya dökerek kundakladığını belirledi.

Ekipler, şüpheli Can Z.'yi Bağcılar'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.