22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. tarafından iş akitleri önceki gün feshedilen bazı çalışanlar belediye önünde açıklama yaptı.
AA'nın haberine göre, Saraçhane'de grup adına basın bildirisini okuyan Mihriban Çetinay, İBB Medya A.Ş.'nin, 184 kişinin çalıştığı, belediyenin proje, etkinlik, faaliyet ve hizmetlerini duyurduğu, İstanbulluları gerek haber gerekse kültür sanat alanında bilgilendirilen yayın mecralarına sahip bir iştirak şirketi olduğunu anlattı. Çetinay, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçim dönemi katıldıkları programlar ve meydanlarda ısrarla kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyledikleri halde, usulsüzce ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 20 Ağustos 2019'da aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın işine son vermiştir" diye konuştu.
Çetinay, şöyle devam etti: "Usulsüzce işten çıkarılmayla birlikte özellikle sosyal medyada hakkımızda oluşturulan karalama kampanyası, iftiralar, hakaretler ve yalanlarla oluşturulan içi boş algıları iddia sahiplerine iade ediyoruz. Gecesini gündüzüne katıp bu şehre hizmet için çalışmış bizleri 'bankamatik çalışanı' veya 'trol' olarak nitelendirenlere de hukuki gerekenin yapılacağını söylemek istiyoruz. Usulsüzlüğü kabul etmediğimizi belirterek tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz."
Medya A.Ş.'de kameraman ve editör olarak çalışan Göktuğ Çakmak ise ve Rümeysa Perçinkaya, nişanlı olduklarını ve 2 hafta sonra evleneceklerini söyledi. Çakmak, "Ayın 20'sinde mesaj geldi 'SGK'dan kesintiniz olmuştur, iş akdiniz feshedilmiştir.’ diye. Kimseye bir şey söylenmedi. Haber verilmeden işten çıkartıldık. Apar topar herkes insan kaynaklarının yanına çıktı. 50 kişilik bir liste oluşturulmuş. Bu kişilerin hepsi işten çıkartıldı. Çıkartırken bir sebep belirtilir, performans düşüklüğü olabilir, böyle bir durum da yok. Sözleşmede, sebepsiz işten çıkartılmayı göstermişler." diye konuştu.
Perçinkaya ise, "Düğünden önce böyle bir şey yaşamamız üzdü. Düğünden sonra önümüze bakacağız. Sebep eğer partiyse bile, 'Partili partisiz ayırt etmeksizin herkesi çalıştıracağım, herkesle çalışacağım.' dedi. Ben 2011’den beri buradayım. 'Liyakata bakacağım, emeğe değer vereceğim, emekçinin yanında olacağım.' dedi. Benim emeğim kadar kimsenin emeği yok bu şirkette ve beni işten attı." diye konuştu.
İşten çıkartılan Medya A.Ş. İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız da, "Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin bankamatik olma ihtimali var mı? Ben personelin girişini, çıkışını takip eden birisiyim. Kamu hakkını, belediye hakkını koruyan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan birisiyim ben. Benim 3.5 yaşında çocuğum var. Ben o haramı çocuğuma yedirmem" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!