Mersin’de CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday belirleme sürecinde kriz yaşanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına Eski Kültür bakanları İstemihan Talay ve Fikri Sağlar ile eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Vahap Seçer ve Serdar Kuyucuoğlu aday adayı olmuştu.

Adaylar için Genel Merkez’de yaptırılan anketlerde farklı sonuçlar ortaya çıktı. İlk ankette Talay ve Sağlar ilk iki sırayı alırken yine iddialara göre bir başka ankette de Kuyucuoğlu ve Seçer ilk sırada yer aldı. Sonrasında yine edinilen bilgilere göre 18 Aralık’taki CHP Parti Meclisi’nde bir grup Kuyuoğlu’nun ismini aday olarak öne çıkarmaya çalışırken tepkiler üzerine bu isimden vazgeçildi ve yeni bir anket yapılması kararlaştırıldı. Bu kez de yeni ankette İstemihan Talay ve Fikri Sağlar’ın isminin olmaması tartışma yarattı.

Ankete tepki için Ankara’ya otobüslerle gitme kararı alınan Mersinli CHP’lilere İstemihan Talay engel olurken, CHP Mersin İl Başkanlığı önündeki topluluğa bir konuşma yaptı. Talay konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sizin Ankara’ya gelmenizi istemedim. Ben yanınıza geldim. Yapılan ankette adrese teslim sorular için haklısınız. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun bundan haberdar olduğunu sanmıyorum. Kim veya kimler CHP’yi yıpratmaya yönelik bunu yaptırıyor, bilmiyorum. Eminim ki Genel Merkez bu adrese teslim anketi dikkate almayacak, tüm adayların yer aldığı gerçek bir anket yaptırır. Bunun sonucunu da hepimiz kabul ederiz. Sizden ricam, protestonuzu bununla sınırlı tutun, Ankara’ya otobüs eyleminizi durdurun. CHP’yi yıpratmayalım.”

Talay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mersin’de bizim partimizin siyasetine, yönetimine ve bizim çalışmalarımıza karşı bazı karanlık güçlerin elinin değdiği operatif ilişkiler var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bütün konuşmalarında şunu net olarak söylemiştir: ‘Mersin’i kaybettik ama bu seçimde Mersin’i kazanacağız.’ Bunu Cumhuriyet Halk Partisinin ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sadece Mersinlilere değil bütün Türkiye’ye bir sözü olarak verdiği bir güvence olarak hepimiz tarafından biliniyor. Hepimiz tarafından bu söylem yüreklerimizde duyularak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bazı güçler ve kesimler yalan haberler ortaya koyuyorlar. Ve diyorlar ki: ‘Şurası şu partiyle beraber hareket etmek üzere yönlendirilmiş vaziyette.’ Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurudur. Cumhuriyet Halk Partisinin Mersin’e verdiği sözdür. Bizim adaylarımızın hepsi Cumhuriyet Halk Partisinin adayları olarak değerli ve önemlidir. Hepimiz bir araya gelerek bir yumruk gibi inşallah burada seçimleri alacak bir beraberliği hep birlikte başaracağız ve Mersin’i yeniden ayağa kaldıracağız.”

TALAY: MERSİN'İ KAZANMANIN YOLU BİZDE

Yapılan anketlerle ilgili tepkisini gösteren Talay, “Provokasyonlar yapılıyor. Sahte anketler düzenleniyor. Bizim arkadaşlarımızın haberleri olmadan, kendilerinin gıyabında; ‘Şunu mu seçelim, bunu mu seçelim’ anketleri yapılıyor. Bunların nereden geldiğini biliyoruz. Geçmiş 5 yıllık dönemde maalesef Mersin’e hizmet yapmak şöyle dursun, Mersin’e çok büyük sorunlar yaratan bir yönetim anlayışının bizim partimize yönelik provokatif hareketler olarak bunları görüyor ve kabul etmiyoruz. Mersin’i kazanmanın yolu, bütün kesimlere her zaman hizmet edecek hepsini kucaklayacak, bütün partilerin tabanından oy alacak ve burada akılcı, dürüst bir yönetim kuracak bir arkadaş olarak bizim bu konudaki güvenimiz devam ediyor ve bunun oluşacağına yürekten inanıyoruz” dedi.