İstedikleri zammı alamayan Alman makinistler greve gitti

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Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından GDL üyeleri ülke genelinde iş bırakma eylemine başladı. Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ülke çapında, şehir içi trenlerinin çoğu çalışmadı.

Pazartesi günü yeni öğretim yılına başlayan öğrenciler okullarına geç kalırken ve çalışanlar işlerine özel araçlarıyla gitmeye çalıştığı için trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Alman Demiryolları, açıklamasında GDL sendikasına üye makinistlerin iş bırakması nedeniyle uzun mesafeli trenlerinin yalnızca dörtte birinin çarşamba ve perşembe günleri çalışacağını belirterek, yolcuları gereksiz seyahatlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Bugün sabah 02.00’de başlayan söz konusu iş bırakma eylemlerinin 13 Ağustos Cuma sabah saat 02.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

TEKLİF YÜZDE 1.5 ZAM, BEKLENTİ YÜZDE 3.2

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve sel felaketinden etkilenen Deutsche Bahn, GDL üyelerine gelecek yıl için yüzde 1,5 ve Mart 2023’te ise yüzde 1,7 zam teklif etmişti.

Sendika, bunu yeterli bulmayarak, makinistler için 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için ücretlere yüzde 3,2 zam ve 600 avro korona primi ödenmesini talep ediyor.

Kamu şirketi olan Alman Demiryolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor.

Kovid-19 salgını ekonomik olarak sıkıntılı olan kamu şirketini kötü yönden etkilerken , 2021'in ilk yarısında vergi sonrası zararı 1,4 milyar avro olmuştu. Alman Demiryolları’nın net finansal borcu ise 32 milyar avroya yükselmişti.