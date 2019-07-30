30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerin kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar bin 100 lira, büyükbaşların ise bir hissesi bin 345 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Kesim işlemleri, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde gerçekleştirilecek. Ayrıca zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı da sağlayacak.
Söz konusu marketlerin birçoğu siparişleri kabul etmek için son hazırlıklarını yaparken bazıları satışlara başladı. Satışlara başlayan marketlerden CarrefourSA, bazı illerdeki hipermarketlerinde canlı satış ve kesim olanağı tanırken, farklı kurbanlık paketi seçeneklerini de müşterilerine sunuyor.
Firma, bu kapsamda en az 17 kilogramlık "Karaman Koç Kurban Paketi"ni bin 345 liradan, aynı ağırlıktaki "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni bin 395 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı bin 445 lira olarak belirlendi. Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına yüzde 10 indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor.
ÜCRETSİZ TESLİMAT
Kurbanlıkların satışına başlayan ve ücretsiz teslimat hizmeti sunan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu bin 245 liradan, 16 kilogramlık koçu bin 395 liradan alıcıyla buluşturuyor.
Firma, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 21 kilogram olan bir hissenin fiyatını bin 595 lira olarak belirledi.
Migros, Money Bonus Kart sahiplerine 100 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 ay taksit imkanı da sağlıyor.
Bir başka zincir market A101 de kurbanlıkların satışına, peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla başladı. Market, en az 14 kilogramlık Karaman koçunu bin 195 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını ise bin 345 liradan satıyor.
Çağdaş marketler zinciri de en az 16 kilogramlık kurbanlıkları bin 100 liradan sınırlı sayıda satışa sundu. Firma, kurbanlık kolisinin adrese teslimat bedelini 50 lira olarak belirledi.
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