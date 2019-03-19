Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu, Yeni Zelanda’da 2 camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslümanı şehit eden Brenton Tarrant’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin izini sürdü.



Katliamcının, 2016 yılında Türkiye'ye geldiği biliniyordu. Türkiye'de 9 şehri gezen Brenton Tarrant 17 Mart 2016 yılında İstanbul'a geldi ve Sultanahmet'te Ayasofya Müzesi manzaralı bir otelde kaldı.



Cani katil, 3 gün süren bu seyahatinden 6 ay sonra tekrar Türkiye'ye geldi. Tarrant’ın İstanbul'dan sonraki ikinci adresi Ağrı/Doğubeyazıt idi. Ardından Tokat ve Sivas'a gitti. Sonrasında 1 gün Konya'da 4 gün de Ankara'da kalan ırkçı katil İstanbul'a ikinci ziyaretini 6-9 Ekim 2016 tarihlerinde yaptı.

Buradan Edirne'ye giden katil, sonrasında Çeşme'de bulundu. Çeşme'den Mersin'e geçen Türk düşmanı katil burada Hristiyanlığın önemli yerleşimlerinden Erdemli'yi ziyaret etti. Brenton Tarrant'ın sonraki adresi ise İzmir/Efes idi.İşte 46 günlük o gizemli nefret seyahatinin detayları...