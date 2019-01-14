Günümüzün en çok kullanılan ve en etkili sosyal medya platformlarından olan Twitter’ın yeni beta sürümü önümüzdeki haftalarda akıllı telefonlara gelmeye hazırlanıyor. Bir süreliğine sadece belli bir grup kullanıcının yararlanabileceği beta programı, başlı başına bir uygulama olma özelliğini taşıyor ve pek çok yeniliği içerisinde barındırıyor. Beta programını test eden kullanıcıların geri dönüşleri, uygulamanın geliştirilmesine katkıda bulunacak ve yapılacak değişikliklere etki edecek.

Twitter Ürün Yönetimi Direktörü Sara Haider’ın açıklamalarına göre beta uygulaması ile birlikte pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor. En büyük değişiklik ise başka kullanıcılarla olan konuşmalarda belirgin olacak ve farklı renklerde iletişim olacağı sunulacak.

Örneğin, takip ettiğiniz insanlar ile takip etmediğiniz insanların cevapları farklı renkler ile gösterilecek. Bu renk filtresiyle diğer kullanıcılardan gelen geri dönüşleri görmek ve yanıtlamak daha kolay hale geliyor. Ayrıca yeni Twitter ile paylaşıma tıkladığınızda sadece orijinal ‘post’un sahibinin cevaplarını görmek mümkün olduğu gibi sadece takip ettiğiniz kişilerin yazdıkları da görülebilecek.

Beta ile gelen bir başka yenilikle ise paylaşımların artık belli algoritmalara göre sıralanacak olması. Yani ana sayfada arkadaşlarınızın ve popüler gönderilerinin sıralaması daha çok kullanıcının tercihlerine bağlı olacak. Ayrıca paylaşımlarda verilen cevaplar ve uzayıp giden konuşma zinciri daha kolay takip edilebilir duruma getiriliyor.

İKONLAR KALKIYOR...

Bir başka denenen özellik ise kalp ve benzeri ikonların ilk bakışta ortadan kaldırılması. Bu ikonlar sadece paylaşımın üzerine tıkladığınızda görünüyor. Bu değişikliğin sebebi ise kullanıcıların sık sık istemsiz bir şekilde bu ikonlara dokunması sonucu ortaya çıkan yanlış beğenilerle ilgili.

Gözlem ve öğrenme yetenekleri ile Twitter’ı kullanıcıların istedikleri biçime getirmek istediklerini belirten Twitter CEO’su Jack Dorsey, beta sürümünü tecrübe eden kullanıcılara göre yeni geliştirmelere yön vereceklerini belirtti.