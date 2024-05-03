İşte yeni otobüsler

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İETT 13 yeni otobüsü filosuna kattı. Yeni otobüsler, 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli, dijital kamera aynalı. Böylece alımı yapılan 150 adet yeni otobüsün 55 adedi hizmete başlamış oldu.

HANGİ HATLARDA ÇALIŞACAKLAR? Filoya gelen ilk otobüsler; 80 / Kazlıçeşme – Eminönü 32T / Cevatpaşa – Taksim 80T / Kazlıçeşme – Taksim 85C / Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa – Kazlıçeşme MK97 / Çavuşpaşa – Zeytinburnu MR10 / Zeytinburnu – Kazlıçeşme MR11 / Kazlıçeşme – Topkapı 32 M / Cevatpaşa – Mecidiyeköy 31 / Kuyumcukent - Yenikapı gibi hatlarda hizmet vermeye başladı. REKLAM

Önümüzdeki günlerde gelecek yeni otobüslerin de Avrupa Yakası’nın diğer bölgelerinde ve Anadolu Yakası’nda hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

ANLIK ŞOFÖR ANALİZİ - Yeni otobüsler; 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli, - Yerli üretim, - 300 beygir gücünde, - Dijital kamera ayna sistemlerine sahip, - Anlık şoför duygu durum analizi ve yolcu sayma sistemleri bulunan, - Elektronik fren ve dijital sürücü ekranları bulunan, - Araç verilerini anlık filo yönetim merkezi ile paylaşabilen ve şoför kaza uyarı donanımları bulunan telemetri sistemi ve - Sürücü için görüş kameraları olan araçlar.