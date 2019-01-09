Bankalar ihracatçı ve imalatçı KOBİ'lere nefes kredisine hazırlanıyor

Ekonomiye yeni bir nefes geliyor. Futbol kulüpleri ve kredi kartı borçlularının ardından bankalar şimdi de ihracatçı ve imalatçı KOBİ'lere sağlanacak yeni nefes kredisi ile üretici ve ihracatçı küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) ucuz ve kolay ulaşılabilir kaynağa erişecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da bugün müjdesini verdiği yeni kredi KOBİ'lere yeni bir nefes aldıracak. Yeni nefes kredisi önceki nefes kredisine benzemekle birlikte bu kez Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) uygun olarak sadece imalatçı ve ihracatçı şirketlere ucuz kredi olanaklarının sağlanacağı ifade ediliyor.

BU KEZ 12 BANKA KATILACAK

Bakan Albayrak yeni nefes kredisine 12 bankanın katılacağını ifade etti. Daha önce geçen yıl hayata geçen Nefes kredisinden 50 bin KOBİ yararlanmıştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve Denizbank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen krediden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’ler yararlanıyordu.

Nakdi ve Ticari bir kredi olan Nefes Kredisi 12 ay vadeli bir şekilde kullanılıyordu. Yıllık sabit faiz oranları ile 250 TL KGF başvuru ücretine sahipti. Nefes Kredisi en fazla 200 bin TL olarak kullanılıyordu. Yıllık %9,9, aylık %0,9 faiz oranı ile bu krediye ulaşılabiliyordu.



250 TL KGF başvuru ücreti, başvuru tutarı veya kullandırdım tutarından bağımsız olarak, başvuru esnasında alınıyordu. Kredinin onaylanmaması durumunda bu tutar geri ödenmiyordu.





NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



-KOBİ olmak,

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye odalardan birisine üye olmak,

-Başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır faaliyet gösteriyor olmak,

-Eczaneler, Tarım Kredi ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri, Döviz Büfesi/Bürosu, faktoring şirketleri, emlakçılar, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gibi sektörlerde faaliyet göstermek.