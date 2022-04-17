İşte yabancının en çok konut aldığı 3 il

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Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değiştirilerek, alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek. Konuyu değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Öğüt ayrıca, yabancılara en çok konut satışının olduğu illerin ise İstanbul, Antalya ve Ankara olduğunu söyledi.

2018’de vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedelin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildiğini vurgulayan Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Türkiye’nin gündemi haline gelen konut fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Bu etkiyi anlayabilmek için yabancıya konut satış rakamlarına baktığımızda 2013 yılında 12 bin 181 olan toplam satış 2017’de 22 bin 234’e yükselmiş. 2016 yılındaki düşüşü saymazsak 250 bin dolar değişikliği öncesinde belirli bir yükseliş trendiyle devam ediyormuş satışlar. Yasa değişikliğinin olduğu 2018 ve sonrasına baktığımızda ise 2018’de 39 bin 663, 2019’da 45 bin 483 satış gerçekleşmiş. 2020’de pandamı etkisiyle 40 bin bandına düşen rakam 2021’de rekor kırarak 58 bin 576’ya ulaştı. Bu düzenlemenin etkisini hep birlikte göreceğiz.” dedi.

"2021 YILINDA TÜRKİYE GENELİNDE 1 MİLYON 492 BİN KONUT SATIŞI OLDU"

TÜİK istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2021 yılında yabancılara konut satışının 58 bin 576 olduğunu da sözlerine ekleyen Öğüt, “2021 yılı itibariyle yabancıların satın aldığı konut sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 43,5 yükseldi. Bir artış trendi olduğu görülüyor ancak geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payının yüzde 3,9’uydu.

Konut fiyatlarında ise son 1 yılda ciddi bir artış oldu. Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatlarında son 1 yılda %127, son 2 yılda %206 artış yaşandı. Bu artışın önemli nedenlerinden biri de inşaat maliyetlerindeki artış. TÜİK’in güncel verilerine göre bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %87,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %110,44, işçilik endeksi %41,29 arttı.

YABANCILARA EN ÇOK KONUT SATIŞININ OLDUPU İLLER İSTANBUL, ANTALYA VE ANKARA

Yabancılara en çok konut satışının olduğu iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara. TÜİK’in 2022 Mart güncel satış verilerini değerlendiğimizde yabancılara konut satışının genel satış içindeki payları İstanbul’da %9, Antalya’da %23 Ankara’da ise %3 olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.

YABANCIYA EN ÇOK KONUT SATIŞININ OLDUĞU İLLERDEKİ GAYRİMENKUL DEĞERLERİ İller 2022 Mart Ayı Yabancıya Konut Satış Adedi 2022 Mart Ayı Toplam Konut Satış Adedi Yabancıya Satışın Toplam Satış İçindeki Payı Ortalama Metrekare Satış Fiyatı-Mart (TL/m2) Ortalama Satış Fiyatı-Mart (TL) Yıllık Değer Değişimi Geri Dönüş Süresi (Yıl) İstanbul 2 245 23 974 9% 12,102 1.452.250 147,18 17 Antalya 1 434 6 364 23% 9,861 1.232.625 147,83 16 Ankara 347 12 609 3% 5,352 722.520 116,16 17 Mersin 229 3 666 6% 6,172 925.800 158,85 24 Bursa 174 4 918 4% 6,328 854.280 114,15 25 Yalova 159 1 407 11% 6,558 852.540 115,02 22 İzmir 132 8 051 2% 9,448 1.228.240 118,65 20 Samsun 147 2 333 6% 5,992 838.880 120,38 26 Sakarya 135 2 255 6% 5,502 687.750 103,03 21 Trabzon 87 1 126 8% 5,142 822.720 105,68 37