Birkaç gün süren tanı konamaması sürecinin ardından Van Dijk kendini Groningen hastanesinde buldu ve böbrek zehirlenmesi teşhisi kondu. Daha sonra Voetbal International gazetesine şöyle diyordu: "Yatakta yattığımı hatırlıyorum. Gördüğüm tek şey tüplerdi. Vücudum kırılmıştı, hiçbir şey yapamıyordum. Hayatımda ilk defa futbol bir sorun olmuştu."