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Formula 1 İstanbul'a geri geliyor ve bu sene taraftarlar da Intercity Park’ta olacaklar. Formula 1 sürücülerinin favorilerinden olan İstanbul pisti, F1 takvimindeki en zorlu ve en aksiyonlu parkurlardan biri olarak kabul ediliyor. Heyecan, hafta sonundaki sıralama turlarına ve büyük yarışa doğru yükselirken, Twitter Türkiye'deki F1 hayranlarının ana sohbet mecralarından biri olmaya devam ediyor.

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre yerli F1 taraftarlarının deneyimini zenginleştirmek için, Twitter'ın resmi global Türkiye Grand Prix Etkinlik Sayfası, Türk izleyiciler için ilk kez yerelleştirilerek ve hayranların en son Tweet’leri ve en iyi yorumları takip etmelerine olanak sunulacak.

Twitter’ın açıklamasına göre tüm 2021 F1 sezonu (8 Mart 2021 - 7 Ekim 2021) boyunca Twitter verileri, Lewis Hamilton'ın Türkiye'de en çok konuşulan F1 sürücüsü olduğunu gösteriyor. Pistte rekorlar kırmaya devam eden Hamilton, kendisini son derece yetenekli Hollandalı sürücü Max Verstappen ile F1 şampiyonluğu için büyük bir mücadelenin içinde buldu. Hamilton'ın kokpitteki rekabetçiliği ve pist dışındaki liderliği bu sezon Türk taraftarlar arasında güçlü bir yankı uyandırdı. Hamilton dışında en çok konuşulan sürücüler ise sırasıyla Max Verstappen, Sebastian Vettel, Charles Leclerc ve Fernando Alonso oldu.

Takımlar arasında Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan takım MercedesAMG olurken, onu McLaren, Red Bull Racing Honda ve Scuderia Ferrari izledi. Sezon boyunca en çok kullanılan hashtag #F1 ve #Formula1 olurken, onu yarış hakkında en çok Tweetlenen #AzerbajianGP takip etti.

ÖNEMLİ ANLAR...

Bir sezonda bazen Formula 1’in en kritik parçalardan biri haline gelen büyük anlar olur. F1 tutkunlarıyla takım ve sürücü destekçileri de bu efsanevi anlarla ilgili etkileşimde ve yorumlarda bulunurlar. Bu anlar Twitter'a da aynı şekilde yansıyor. Örneğin bu yıl, Perez'in podyumda en üst sırada yer alması ve Verstappen'in elenmesiyle Bakü'deki inanılmaz sahneler vardı.

Ocon'un Macaristan'daki ilk zaferi bir şoktu, ancak taraftarlar eski dünya şampiyonunu ve efsanevi Fernando Alonso'yu eskisi gibi kıvrak şekilde araba kullanırken görünce aynı derecede seviniyordu. Tüm bu anlar Twitter’da da anlık gündem oluyordu.

İşte bu anlardan örnek bazı tweetler:

Macaristan'ın kralı Esteban Ocon

Sergio Perez, kaotik yarışın galibi

Türkiye GP'si için duyulan heyecanı gösteren Scuderia Ferrari'nin güzel yarış öncesi çizimi, sezonun en çok retweet edilen takım Tweeti oldu.

Resmi Mercedes-AMG-Petronas Twitter hesabından gelen bu unutulmaz ve oldukça ilgi çekici tweet, sezon başından beri F1 hakkında en çok retweet edilen tweet oldu.

Ayrıca geçen yıldan Azerbaycan GP'sinde de sansasyonel konu, kurtarma aracında yazan Türkçe "Allah Korusun" yazısıydı, bu yazıya dair Twitter'ı sallayan yüzlerce Tweet atıldı

Twitter'da Formula 1'i takip etmek için küçük bir rehber

Twitter, resmi Türkiye Grand Prix Etkinlik Sayfası’na ek olarak, Intercity Park'taki yarışı takip etmek için Twitter'daki en iyi özelliklerden bazılarının bir listesini derledi:

Twitter Spaces

Twitter'daki canlı sesli konuşma özelliği, onların seslerini duymanıza ve şu anda neler olduğu ve sizin için en önemli olan şey hakkında canlı konuşmanıza olanak tanıyor. Tweet’lemeden konuşmaya, okumadan, dinlemeye, uzmanlar, gazeteciler ve fanlar, tüm özel olayları konuşmak ve taraftarların hayal gücünü yakalayan güzel Formula 1 anlarını yeniden yaşamak için gruplara ev sahipliği yapabilir ve onlarla etkileşime geçebilir. Spaces, hayranlara insanların seslerini ve fikirlerini duyma şansı verir.

Twitter Emojiler

Kelimeler, ne düşündüğünüzü veya hissettiğinizi ifade etmenin sayısız yolunu sağlıyor. Ama bazen basit bir emoji bin kelimeye eşdeğer etki yaratabiliyor. F1 hayranları da düşüncelerini ifade etmek için emojilerle yaratıcılıklarını ortaya çıkarabiliyor. İşte çarpışmalar için kırmızı bir siren, destansı anlar için ateş ve damalı bayrak gibi F1 hayranları için en iyi 10 emoji:

Twitter Trendleri ve hashtagler

Trendler, Ana Sayfa zaman akışı, Bildirimler, arama sonuçları ve profil sayfası dahil olmak üzere birçok yerde listeleniyor. Kullanıcılar, F1 ile ilgili tüm içeriklere ulaşmak için #F1, #Formula1 #Formula1İstanbul ile ilgili hashtag'lere göz atabiliyor.

Twitter Topics

Twitter, Formula 1 için zaman akışını en iyi Tweet’ler ve içeriklerle popüler tutacak bir dizi özel Konu (Topic) da oluşturdu. Ayrıca, yaptığınız aramalarla ilgili olduklarında Arama sonuçlarında Konuları görebilir, bu da onları Formula 1'de ve favori yarışçınız ve takımınızla olup bitenlerden haberdar olmak için yeni bir yol haline getirir.

Etkinliğin resmi hesabı @F1, F1 hayranları tarafından çok beğenilen özel gerçek zamanlı veri grafikleri de dahil olmak üzere yarış hafta sonu boyunca canlı güncellemelere ev sahipliği yapacak.

İşte İstanbul'u selamlayan resmi hesabın Tweet'i.

Formula 1'deki en popüler yarışçıların ve takımların Twitter hesaplarına göz atın:

Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari)

Mercedes AMG Petronas (@MercedesAMGF1)

McLaren (@McLarenF1)

Red Bull Racing Honda (@redbullracing)

Lewis Hamilton (@LewisHamilton)

Fernando Alonso (@alo_oficial)

Max Verstappen (@Max33Verstappen)

Lando Norris (@LandoNorris)

Carlos Sainz (@CarlosSainz55)

Charles Leclerc (@charles_leclerc)