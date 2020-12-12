Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki 3 milyonu aşkın üyesinin 2020’de en çok hangi tür yapımları izlemekten keyif aldığını ve yıl içinde en çok hangi türlerin bir önceki yıla göre yükselişe geçtiğini açıkladı.
Netflix verilerine göre Türkiye’de yılın en çok izlenen türü, içerik çeşitliliği daha fazla olan dramalar oldu. 2020’de en çok izlenen türlerde dramaları, komedi ve stand-up yapımları izledi.
PANDEMİ İLE KOMEDİYE SARILDIK!
Komedi yapımlarının izlenme oranlarına göre, kullanıcıların kahkahanın peşinden en çok gittiği aylar Türkiye’de pandeminin ilk dönemine de denk gelen nisan, mayıs ve haziran oldu. Başka bir deyişle bu üç ayda komedi ve stand-up yapımları, diğer tüm aylardan daha çok izlendi.
Yılın en çok izlenen türleri arasında üçüncü sırada, adrenalin seviyesini yukarı taşıyan aksiyon yapımları yer aldı. Dördüncü sırada, ebeveyn kontrolleri sayesinde içeriklerin farklı yaş gruplarına göre filtrelenebildiği eğlenceli ve eğitici çocuk yapımları yer alırken, beşinci ve son sırada ise korku ve gerilim türü vardı.
ROMANTİK YAPIMLAR ÇIKIŞTA
Netflix verilerine göre, yılın en çok çıkış yapan türü “reality” türündeki yapımlardı. İkinci sıraya yerleşen romantik yapımları izlenme oranı da bir önceki yıla göre ciddi ölçüde artış gösterdi.
Çıkış yapanlar arasında üçüncü sırada, müzik gruplarıyla da Türkiye’deki popülaritesini sürdüren Kore dramaları vardı. Dördüncü sırada fantastik yapımlar yer alırken, animeler de yılın en çok çıkış yapan 5 türü arasına girmeyi başardı.
EVDEN ÇALIŞANIN TERCİHİ ‘REALITY’
Evden çalışma imkanı olanların zamanlarının çoğunu toplantılara bağlanarak, mutfakta tarifler deneyerek ya da çocukları için yeni oyunlar icat ederek geçirdiği mart - haziran arası dönemde en çok reality türündeki yapımlar izlendi.
Hava karardığındaysa, bu dönemde yılın ilk iki ayına göre izlenme oranlarını ciddi şekilde arttıran korku ve gerilim yapımları tercih edildi. Bu iki türü aksiyon türündeki heyecanlı yapımlar izledi. Çocuk yapımları dördüncü sırada yer alırken, ilkbahardan yaz ortasına kadarki dönemde en çok izlenen beşinci tür animeler oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!