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Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki 3 milyonu aşkın üyesinin 2020’de en çok hangi tür yapımları izlemekten keyif aldığını ve yıl içinde en çok hangi türlerin bir önceki yıla göre yükselişe geçtiğini açıkladı.

Netflix verilerine göre Türkiye’de yılın en çok izlenen türü, içerik çeşitliliği daha fazla olan dramalar oldu. 2020’de en çok izlenen türlerde dramaları, komedi ve stand-up yapımları izledi.

PANDEMİ İLE KOMEDİYE SARILDIK!

Komedi yapımlarının izlenme oranlarına göre, kullanıcıların kahkahanın peşinden en çok gittiği aylar Türkiye’de pandeminin ilk dönemine de denk gelen nisan, mayıs ve haziran oldu. Başka bir deyişle bu üç ayda komedi ve stand-up yapımları, diğer tüm aylardan daha çok izlendi.

Yılın en çok izlenen türleri arasında üçüncü sırada, adrenalin seviyesini yukarı taşıyan aksiyon yapımları yer aldı. Dördüncü sırada, ebeveyn kontrolleri sayesinde içeriklerin farklı yaş gruplarına göre filtrelenebildiği eğlenceli ve eğitici çocuk yapımları yer alırken, beşinci ve son sırada ise korku ve gerilim türü vardı.

ROMANTİK YAPIMLAR ÇIKIŞTA

Netflix verilerine göre, yılın en çok çıkış yapan türü “reality” türündeki yapımlardı. İkinci sıraya yerleşen romantik yapımları izlenme oranı da bir önceki yıla göre ciddi ölçüde artış gösterdi.

Çıkış yapanlar arasında üçüncü sırada, müzik gruplarıyla da Türkiye’deki popülaritesini sürdüren Kore dramaları vardı. Dördüncü sırada fantastik yapımlar yer alırken, animeler de yılın en çok çıkış yapan 5 türü arasına girmeyi başardı.

EVDEN ÇALIŞANIN TERCİHİ ‘REALITY’

Evden çalışma imkanı olanların zamanlarının çoğunu toplantılara bağlanarak, mutfakta tarifler deneyerek ya da çocukları için yeni oyunlar icat ederek geçirdiği mart - haziran arası dönemde en çok reality türündeki yapımlar izlendi.

Hava karardığındaysa, bu dönemde yılın ilk iki ayına göre izlenme oranlarını ciddi şekilde arttıran korku ve gerilim yapımları tercih edildi. Bu iki türü aksiyon türündeki heyecanlı yapımlar izledi. Çocuk yapımları dördüncü sırada yer alırken, ilkbahardan yaz ortasına kadarki dönemde en çok izlenen beşinci tür animeler oldu.