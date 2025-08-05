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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İşte Süper Lig'in en hızlı golcüleri! - Futbol Haberleri

        İşte Süper Lig'in en hızlı golcüleri!

        Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK'li futbolcu Muhammet Demir attı. İşte Türkiye'nin en üst kademe liginde ilk 30 saniye içinde atılan diğer

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 11:40 Güncelleme: 05.08.2025 - 11:40
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        Ligin "en hızlı" golcüleri!
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        Bu sezon 68 yaşına girecek eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK'li futbolcu Muhammet Demir attı.

        AA'nın Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, lig tarihinde atılan "en erken" goller yer alıyor.

        2021-2022 sezonun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (1-0) maçının henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Muhammet Demir, lig tarihinin de bilinen en erken golünü kaydetti.

        Ligde bundan önce bilinen en erken golü ise 2008-2009 sezonunun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehirspor ile Denizlispor arasında oynanan ve ev sahibi takımın 4-3 kazandığı maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.

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        İLK 30 SANİYEDE ATILAN DİĞER GOLLER

        Türkiye'nin en üst kademe liginde bu iki golün yanı sıra ilk 30 saniye içinde atılan diğer goller şöyle:

        13. saniye: 2022-2023 sezonu Galatasaray-Trabzonspor (Maxi Gomez-Trabzonspor)

        15. saniye: 2005-2006 sezonu Sivasspor-Kayserispor (İlhan Parlak-Kayserispor)

        17. saniye: 2007-2008 sezonu Trabzonspor-Gaziantepspor (Umut Bulut-Trabzonspor)

        18. saniye: 2001-2002 sezonu Galatasaray-Göztepe (Vedat İnceefe-Galatasaray)

        20. saniye: 2007-2008 sezonu Sivasspor-Kasımpaşa (Musa Aydın-Sivasspor), 2009-2010 sezonu Kasımpaşa-Kayserispor (Yekta Kurtuluş-Kasımpaşa), 2015-2016 sezonu Kasımpaşa-Osmanlıspor (Andre Castro De Pereira-Kasımpaşa), 2023-2024 sezonu Adana Demirspor-Antalyaspor (David Akintola-Adana Demirspor)

        21. saniye: 1995-1996 sezonu Beşiktaş-Fenerbahçe (Elvir Bolic-Fenerbahçe)

        22. saniye: 2005-2006 sezonu Denizlispor-Beşiktaş (Alessandro Andrade de Oliveira-Denizlispor), 2008-2009 sezonu Denizlispor-Gençlerbirliği (James Troisi-Gençlerbirliği), 2008-2009 sezonu Kocaelispor-Gaziantepspor (Ahmet Dursun-Kocaelispor), 2010-2011 sezonu Manisaspor-Kardemir Karabükspor (Joshua Simpson-Manisaspor)

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        23. saniye: 2024-2025 sezonu Beşiktaş-Antalyaspor (Braian Samudio-Antalyaspor)

        24. saniye: 1998-1999 sezonu Kocaelispor-Adanaspor (Ali Asım Balkaya-Adanaspor), 2007-2008 sezonu Konyaspor-Manisaspor (Filip Holosko-Manisaspor)

        25. saniye: 2006-2007 sezonu Gençlerbirliği-Trabzonspor (Okan Öztürk-Gençlerbirliği), 2024-2025 sezonu Konyaspor-Fenerbahçe (Pedrinho-Konyaspor)

        26. saniye: 2009-2010 sezonu Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yannick Kamanan-Sivasspor), 2013-2014 sezonu Kasımpaşa-Konyaspor (Hasan Kabze-Konyaspor), 2019-2020 sezonu MKE Ankaragücü-Göztepe (Halil Akbunar-Halil Akbunar)

        27. saniye: 2007-2008 sezonu Sivasspor-Kasımpaşa (Musa Aydın-Sivasspor), 2020-2021 sezonu Galatasaray-Gençlerbirliği (Mbaye Diagne-Galatasaray)

        28. saniye: 2011-2012 sezonu Samsunspor-Kayserispor (James Troisi-Kayserispor), 2018-2019 sezonu Yeni Malatyaspor-Göztepe (Ömer Şişmanoğlu-Yeni Malatyaspor), 2020-2021 sezonu Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Sefa Yılmaz-Gençlerbirliği)

        30. saniye: 2002-2003 sezonu Gaziantepspor-Elazığspor (Erdal Güneş-Gaziantepspor), 2007-2008 sezonu Ankaraspor-Kayserispor (Gökhan Ünal-Kayserispor), 2017-2018 sezonu Galatasaray-Yeni Malatyaspor (Younes Belhanda-Galatasaray)

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