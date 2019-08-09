Peki ya Şeyma Subaşı bugün popüler biri olmasaydı sence şu an ne yapıyor olurdu?



Şeyma Subaşı eğer bu kadar popüler bir insan olmasaydı da şu anki Şeyma Subaşı olmaya devam ederdi. Çünkü benim hareketlerim, tavrım ve hayatımı yaşama şeklim popülarite uğruna yapılan şeyler değil. İnsanların anlamakta güçlük çektiği nokta da bu bence. Hiçbir zaman popüler olmak uğruna sahte olmayı seçmedim.



İçimden nasıl geldiyse öyle davrandım, öyle giyindim öyle dans ettim. Bu sebeple eğer Şeyma Subaşı bu kadar popüler olmasaydı da yine gezmeye, eğlenmeye, hayatını bildiği ve en önemlisi sevdiği gibi yaşamaya devam eden biri olurdu.