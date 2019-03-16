Tecrübeli çalıştırıcı, takımla yaptığı toplantıda şunları söyledi: "Şampiyonluk şansımız azalmış olabilir ama gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak da çok önemli. Bu nedenle aklımızda kazanmaktan başka düşünce olmamalı."